Frau verletzt sich bei Bodenseeradmarathon

Lindau (lz) - Beim Bodenseeradmarathons ist es am Samstagvormittag in Oberreitnau zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde eine Radlerin verletzt.

Die 39-jährige Fahrradfahrerin fuhr von der Unterreitnauer Straße in den Kreisverkehr ein, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Dort wurde sie von einem 48-jährigen Autofahrer, der aus Richtung Schönau kam, übersehen. Es kam zu Zusammenstoß. Die Radlerin verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde ins Krankenhaus Lindau eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 2000 Euro.