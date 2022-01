Frau verletzt Polizisten leicht

Eine 57-jährige Frau, die am Sonntagmittag vom Personal einer Häfler Fachklinik als vermisst gemeldet worden war, hat an ihrer Wohnandresse in Brochenzell andere Bewohner beleidigt und angegriffen. Auch gegenüber der gerufenen Polizei zeigte sie sich aggressiv. Sie beleidigte laut Polizeibericht die Einsatzkräfte und trat in Richtung der Beamten. Dabei verletzte sie einen Polizisten leicht. Sie wurde letztlich zurück in die Klinik gebracht. Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Widerstands, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Körperverletzung kommen nun auf die Frau zu.