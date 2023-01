Frau übergibt nach Schockanruf Bargeld an Fremden

Bodenseekreis (sz) - Mitte dieser Woche sind erneut zahlreiche Bürger im Bodenseekreis von Betrügern am Telefon belästigt worden, wie die Polizei mitteilt. Mit den hinlänglich bekannten Varianten von Schockanrufen gaben sie sich gegenüber den Opfern unter anderem als angebliche Polizeibeamte, Rechtsanwälte oder nahe Bekannte aus und hatten dabei nur ein Ziel: das Gegenüber zur Überweisung von Geldbeträgen oder zur persönlichen Übergabe von Wertsachen zu bewegen. Dabei waren die Täter leider erneut erfolgreich und konnten sich bereichern.

Einer Frau aus dem Bereich Friedrichshafen spielten die Betrüger am Donnerstagnachmittag vor, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem eine Person ums Leben gekommen sei. Nur durch die Bezahlung einer Kaution sei es möglich, dass ihre Tochter wieder auf freien Fuß gesetzt werden könne. Sie begab sich daraufhin zu einer Bank, hob unter dem Vorwand, Geld für ein neues Auto zu benötigen, einen fünfstelligen Euro-Betrag ab und übergab diesen an einen fremden Abholer. Die Geldübergabe fand gegen 15.30 Uhr an einem vereinbarten Treffpunkt vor einem Mehrfamilienhaus im Weidenring in Friedrichshafen statt.

Der Abholer wird als rund 30 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und sehr schlank beschrieben. Der Mann hatte etwas dunkleren Teint. Er war vollständig in schwarz gekleidet, trug eine schwarze Schildmütze und hatte eine schwarze Umhängetasche bei sich. An seinen schwarzen Schuhen fiel der Frau eine weiße Sohle auf.

Die Kriminalpolizei Friedrichshafen bittet unter der Telefonnummer 07541/7010 um sachdienlichen Hinweise.