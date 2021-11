Frau trifft Dieb in ihrem Flur

Ein leichtes Spiel hat ein Dieb am Mittwoch gehabt: Weil eine Bewohnerin ihre Haustür nicht verschlossen hatte, kam er ohne Hindernis in eine Wohnung in der Birkendorfer Straße. Er suchte in vielen Räumen nach Brauchbarem und fand Geld.

Durch die Geräusche, die er dabei machte, wurde die Bewohnerin im Wohnzimmer aufmerksam: Sie schaute nach und traf im Flur den Dieb. Der flüchtete daraufhin.

Die Biberacher Polizei (Telefon 07351/4470) hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Täter.

Die Polizei empfiehlt folgende Regeln für ein sicheres Zuhause: „Halten Sie die Wohnungstüre auch tagsüber geschlossen. Schließen Sie Türen immer zweimal ab und lassen Sie die Tür nicht nur ins Schloss fallen. Auch Keller- und Nebeneingänge sollten immer verschlossen sein. Verstecken Sie Ihren Haus- und Wohnungsschlüssel niemals außerhalb der Wohnung: Einbrecher kennen jedes Versteck. Verschließen Sie Ihre Fenster und Balkontüren auch bei kurzer Abwesenheit. Einbrecher öffnen gekippte Fenster und Balkontüren besonders schnell. Achten Sie bewusst auf fremde Personen in der Straße oder auf Grundstücken und sprechen Sie diese Personen gegebenenfalls an. Informieren Sie die Polizei, wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt.“