Frau stürzt und muss mit Rettungshubschrauber in Klinik

Eine 84-Jährige ist am Montagmorgen in Dornbirn gestürzt. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in die Klinik. Die L 190 war während des Einsatzes im Bereich Wallenmahd in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Wie die Polizei mitteilt, stürzte die Frau gegen 8.30 ohne Fremdeinwirkung auf der L 190 in Dornbirn, als sie auf dem Weg zu ihrem Auto war. Die Frau verlor demnach kurzzeitig das Bewusstsein. Ein Rettungshubschrauber brachte sie ins Landeskrankenhaus in Feldkirch.

Am Einsatz beteiligt waren zwei Fahrzeuge der Rettung mit vier Personen, sowie drei Fahrzeugen der Bundespolizei mit sechs Personen sowie die Crew des Rettungshubschraubers.