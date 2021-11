Tettnang (sz) - In der Tettnanger Kirchstraße ist es am Dienstag gegen 14.45 Uhr zu einem Unfall gekommen. Eine 52-jährige Autofahrerin streifte beim Vorbeifahren einen geparkten VW-Golf. An beiden Autos wird der Sachschaden im Polizeibericht auf jeweils etwa 4000 Euro beziffert. Verletzt wurde niemand.