Frau sitzt einem Betrüger auf

Einem falsches Gewinnversprechen ist am Montag eine 57-Jährige in Mutlangen auf den Leim gegangen. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor Betrügern.

Mehrfach rief ein Unbekannter im Laufe des Montags bei einer 57-Jährigen an und teilte ihr mit, dass sie bei einem Preisausschreiben 38 000 Euro gewonnen habe. Um den Gewinn ausbezahlt zu bekommen, müsste die Frau allerdings Google-Play-Cards im Wert von 1000 Euro erwerben und die entsprechenden Codenummern am Telefon durchgeben.

Die gutgläubige Frau kam diesem Ansinnen in der Hoffnung auf die Auszahlung des Gewinnes nach. Der Anrufer meldete sich danach unverfroren noch einmal und gab an, dass sich die Gewinnsumme auf 83 000 Euro erhöht habe, weshalb natürlich weitere Zahlungen seitens der Frau nötig wären. Diese wurden jedoch von der 57-Jährigen abgelehnt.

Die Polizei rät: Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einem Gewinnspiel teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben. Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern, zahlen Sie keine Gebühren oder wählen gebührenpflichtige Sondernummern. Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon. Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches. Fragen Sie den Anrufer nach Namen, Adresse und Telefonnummer der Verantwortlichen, um welche Art von Gewinnspiel es sich handelt und was genau Sie gewonnen haben. Notieren sie sich seine Antworten. Weisen Sie unberechtigte Geldforderungen zurück.