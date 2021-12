Frau schläft am Steuer ein und fährt in eine Hecke

Bei einem Unfall am Mittwoch gegen 7.45 Uhr in Baienfurt ist eine 40-jährige Autofahrerin unverletzt geblieben. Die Frau kam laut Pressemitteilung der Polizei nahe der Bahngleise in Niederbiegen von der Straße „Am Föhrenried“ ab und fuhr ungebremst in eine Hecke. Vermutlich aufgrund Sekundenschlafs verlor die Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug, an dem durch den Unfall Schaden in Höhe von rund 10 000 Euro entstand. Der Schaden an der Hecke wird auf etwa 3000 Euro beziffert.