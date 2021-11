Frau rastet in Krankenwagen aus und schlägt auf Sanitäter ein

Eine 53-jährige Frau hat am Donnerstag auf einen Rettungssanitäter eingeschlagen. Das teilt die Polizei mit. Demnach waren Polizisten am Mantelhafen in Überlingen auf die Frau aufmerksam geworden, als diese auf ihrem Fahrrad lag.

Da sie sich offensichtlich in einer psychisch schlechten Verfassung befand, geleiteten die Beamten sie zur weiteren Abklärung auf die nahegelegene Dienststelle.

Vorraum der Polizeidienststelle als Toilette benutzt

Bis zum Eintreffen des angeforderten Rettungsdienstes warf die 53-Jährige laut Polizei ihre Tasche durch die Luft, schlug gegen die Scheiben des Polizeireviers und versuchte verbotenerweise im Dienstgebäude zu rauchen. Außerdem verrichtete sie ihre kleine Notdurft im Vorraum der Dienststelle, schreibt die Polizei.

Aufgrund ihres psychischen Ausnahmezustands wurde sie vom Rettungsdienst in eine Spezialklinik gebracht. Während der Fahrt im Krankentransportwagen geriet sie erneut in Rage und schlug unvermittelt mit den Fäusten auf einen 28-jährigen Sanitäter ein, heißt es in der Polizeimeldung. Für den weiteren Transport, der fortan unter polizeilicher Begleitung stattfand, musste die 53-Jährige demnach fixiert werden.

Diese Strafen kommen auf die Frau zu

Der 28-jährige Sanitäter blieb unverletzt. Die Frau muss mit strafrechtlichen Folgen rechnen: Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Darüber hinaus kommt auf die 53-Jährige die Rechnung für die Reinigung des Dienststellenvorraums zu, schreibt die Polizei.