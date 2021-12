Frau krallt sich privaten Parkplatz – die „Strafe“ folgt auf den Fuß

Aus Sicht der Polizei war es „Nötigung“ durch eine Parkkralle, die sich an Heiligabend in Ulm ereignet hat.

Am Freitag kehrte eine Frau in Ulm gegen 22 Uhr zu ihrem abgestellten Fahrzeug zurück, das sie für rund anderthalb Stunden in der Keplerstraße geparkt hatte – auf einem privaten Stellplatz.

Doch sie konnte nicht mehr weiterfahren. Ein Unbekannter hatte an ihrem Fahrzeug eine Parkkralle angebracht.

Die Frau verständigte die Polizei und erklärte den Beamten, dass sie „nur kurz“ einem Bekannten Essen vorbeigebracht habe.

Laut Polizei konnte der für die Aktion mit der Parkkralle „Verantwortliche“ ermittelt werden. Er war jedoch nicht zu Hause. Die Parkkralle wurde aufgeflext, um der Frau eine Weiterfahrt zu ermöglichen.

Der Stellplatzverantwortliche meldete sich noch am selben Abend bei der Polizei. Er hatte den Abend bei seinen Eltern verbracht und sagte, dass er die Kralle nicht angebracht habe.

Das Polizeirevier Ulm-Mitte ermittelt wegen Nötigung.