Frau geht bei Rot über die Ampel und wird von Auto erfasst

sz) - Trotz für sie roter Ampel hat eine 18 Jahre alte Fußgängerin am Dienstag kurz vor 16 Uhr die Gartenstraße in Ravensburg passiert und wurde dabei von einem Auto erfasst.

Wie die Polizei berichtet, querte die 18-Jährige die Fahrbahn auf Höhe der Unteren Burachstraße und achtete nicht auf den anfahrenden Skoda. Trotz eingeleiteter Vollbremsung konnte dessen 22 Jahre alter Fahrer eine Kollision nicht mehr verhindern. Die Fußgängerin verletzte sich durch den Zusammenstoß am Kopf und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Skoda entstand ein Schaden, der auf etwa 3000 Euro geschätzt wird.