Frau fährt gegen Mast an Wangener Autobahnauffahrt

Mutmaßlich aufgrund akut auftretender medizinischer Probleme kam eine 55-jährige Smart-Fahrerin am Samstag gegen 15.20 Uhr auf der B 32, Höhe Anschlussstelle Wangen-West, nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen den dortigen Mast der Autobahnauffahrt Richtung Lindau. Die Frau zog sich dabei mittelschwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wie die Polizei weiter mitteilt. Am Fahrzeug entstand demnach Sachschaden in Höhe von etwa 9000 Euro. Über einen möglichen Schaden am Mast sei noch nichts bekannt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Anschlussstelle Wangen-West in Fahrtrichtung Lindau für 90 Minuten gesperrt.