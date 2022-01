Frau entdeckt ein Feuer in Friedenstraße

Eine aufmerksame Bürgerin hat am Samstagabend einen Brand zwischen einer Garage und einem Wohnhaus in der Friedenstraße in Mengen entdeckt. Das geht aus einer Mitteilung der Freiwilligen Feuerwehr Mengen hervor.

Die verständigten Hausbesitzer konnten den Brand mit einem Feuerlöscher eindämmen. Die Feuerwehr Mengen, die mit einem Löschzug anrückte, konnte den Brand schnell komplett ablöschen. Durch das schnelle Eingreifen aller Beteiligten konnte ein größerer Schaden verhindert werden. Eine Holzkiste zur Entsorgung von Asche war in Brand geraten.

Die Feuerwehr Mengen weist in diesem Zusammenhang darauf hin, zur Lagerung von Asche immer ein feuerfestes Behältnis zu nutzen, da nie ausgeschlossen werden kann, dass in der Asche doch noch Glut vorhanden ist.