Frau bringt Kind im Leichenwagen zur Welt

Tegucigalpa (dpa) - In Honduras hat eine Frau in einem Leichenwagen ein Kind zur Welt gebracht. Die hochschwangere junge Frau aus einem Armenviertel der Hauptstadt Tegucigalpa war auf dem Weg ins Krankenhaus, als vor dem Depot des städtischen Leichenhauses plötzlich die Wehen einsetzten und sie ohnmächtig zusammenbrach. Mitarbeiter der Gerichtsmedizin legten die Frau dann in den Leichenwagen. Wegen des dichten Verkehrs kam der Wagen nicht rechtzeitig in der Klinik an. Mutter und Kind sind aber wohlauf.