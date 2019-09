Frau bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Eine 59-Jährige ist bei einem Arbeitsunfall am Mittwoch schwer verletzt worden. Nach Erkenntnissen der Polizei war die Frau damit beschäftigt, bei einer Firma in Heldenfingen eine Rolle einzulegen. Dabei sei ihre Hand zwischen zwei Walzen gezogen worden. Der Rettungsdienst flog die Frau mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei prüft jetzt, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.