Franzosen stehen auf „Bike Polo“

Paris (dpa) - Die ebenso riskante wie exklusive Lieblingsbeschäftigung der britischen Königsfamilie avanciert in Frankreich zur neuen Trendsportart: Wie Prinz Harry & Co. treiben junge Franzosen in ihrer Freizeit beim Polo Bälle vor sich her.

Statt auf sündhaft teuren Pferden sitzen die Spieler allerdings auf Fahrradsätteln. Und den gut gepflegten Polorasen ersetzen öffentliche Plätze in Großstädten wie Paris, Lyon oder Marseille.

Die Grundregeln des vermutlich aus den USA kommenden „Bike Polo“ sind einfach: Ziel des Spiels ist es, einen Ball in das Tor der gegnerischen Mannschaft zu bringen. Dabei dürfen die Füße der Spieler jedoch unter keinen Umständen den Boden berühren. Hartgesottene Profis spielen „Bike Polo“ nur mit sogenannten Fixie-Rädern, die weder Bremsen noch eine Gangschaltung haben. Blaue Flecken und Knochenbrüche sind bei dieser Variante keine Seltenheit - genau wie bei der, die von Adel und Reichen hoch zu Ross gespielt wird.