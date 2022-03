Franziska Autzen bringt „Katharina Blum“ auf die Bühne

Friedrichshafen/Konstanz (sz) - Hausregisseurin Franziska Autzen, die sich in ihrer Arbeit kontinuierlich mit dem Thema Selbstbestimmung und der Macht von Sprache auseinandersetzt, konnte nun“Katharina Blum oder: Wie Gewalt entstehen und wohin sie führen kann“ nach Heinrich Böll auf die Bühne des Stadttheaters bringen. Da Vorstellungen ausgefallen sind, bietet das Theater Konstanz zwei Zusatzvorstellungen an: Am Sonntag, 6. März, um 18 Uhr und am Sonntag, 13. März, um 18 Uhr.

Katharina Blum entwickelt sich auf der Bühne zu einem Spiel um Meinungsterror, Marginalisierung und Macht, heißt es in der Ankündigung. Die Inszenierung zeigt ein wütendes Pamphlet gegen die Beschränkung des Menschen auf gesellschaftlich definierte Geschlechter- und Rollenklischees und wird zu einem Plädoyer für das Recht auf Selbstbestimmung. Es zeigt die Macht der Sprache auf und die Ohnmacht der Betroffenen. Vier Ensemblemitglieder stehen auf der Bühne, die jeweils die Rolle der Katharina als auch die anderen Rollen – Polizei, Journalismus, Nachbarschaft – übernehmen. Auch dies zeigt an: Jeder kann ins Räderwerk geraten und zum Opfer werden. Gleichzeitig wird der Figur Katharina mehr Raum gegeben und auch ihr Innenleben beleuchtet. Was bleibt am Ende, wenn man Gefahr läuft, die eigene Autonomie zu verlieren?