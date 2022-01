Franz Schubert auf dem Hackbrett

Wenn ein zehnköpfiges Ensemble, das mit Neudeutungen der Lieder Schuberts, Schumanns, Brahms‘ und Mahlers bekannt geworden ist, mit einem gefeierten Sänger und einem berühmten Videokünstler ein Projekt realisiert, entsteht ein neuer, ein besonderer Liederabend. Auf der Bühne des Graf-Zeppelin-Hauses steht am Samstag, 8. Januar, um 20 Uhr, Florian Boesch, international gefeierter Stimm-Charakterkopf auf den renommierten Konzert-, Opern- und Festivalbühnen, dazu die osttiroler Musicbanda Franui. Sie hat sich das Liedgut des 19. Jahrhunderts mit Hackbrett, Harfe, Zither, Kontrabass, Violine und mehreren Blasinstrumenten angeeignet, wie es in der Vorschau heißt. Das Ergebnis sind musikalische „Anverwandlungen“, die in ganz Europa gefeiert werden, sei es in der Staatsoper unter den Linden, in der Philharmonie Paris, im Schauspielhaus Zürich oder bei den Bregenzer Festspielen.

Der bekannte schwedische Künstler Jonas Dahlberg hat für das Bühnenbild ein Screening mit Kerzenwachs, Spiritus und Hitze geschaffen. „Damit evoziert er sinnfällig den Eindruck von Flüchtigkeit und Vergänglichkeit und unterstreicht die Stimmung der Lieder von Schubert, Mahler, Schumann und Brahms“, wie esin der Vorschau weiter heißt. International bekannt wurde der Künstler, der sich unter anderem mit seinen architekturaffinen Videoarbeiten einen Namen gemacht hat, als er ausgewählt wurde, die Gedenkstätten zum Andenken an das Attentat auf der Insel Utøya zu schaffen.

Der Bassbariton Florian Boesch zählt zu den großen Liedinterpreten der Gegenwart. Seine Vita vereint herausragende musikalische Partner, Musikzentren weltweit und bekannte Festivalbühnen. Alle gemeinsam bieten sie ihrem Publikum einen melancholisch-fröhlichen, großartigen und ganz und gar unkonventioneller Liederabend.

Zu erleben sind die Musiker am Samstag, 8. Januar, um 20 Uhr im Graf-Zeppelin-Haus. Auf dem Programm mit dem Titel „Alles wieder gut“ stehen Neudeutungen von Liedern von Franz Schubert, Gustav Mahler, Johannes Brahms und Robert Schumann.