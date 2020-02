Franz Müntefering Gast bei „Autor im Gespräch“

Ein leidenschaftliches Plädoyer für die Chancen und Herausforderungen des Älterwerdens stammt aus der Feder von Franz Müntefering. Am Freitag, 28. Februar, um 20 Uhr stellt der ehemalige SPD-Bundesvorsitzende sein Buch in der Reihe „Autor im Gespräch“ vor. Dem Publikum im Kleinen Saal im Theater am Ring werden Weisheiten und Anekdoten aus seinem Leben versprochen. Gesprächspartner ist Wolfgang Niess.

Die gestiegene Lebenserwartung verändert den Umgang mit dem Älterwerden. Für Franz Müntefering ist das eine Chance. Er schreibt darüber, sich auch im Alter einzumischen und das eigene Leben zu gestalten.

Im Jahr 1940 wurde der Politiker und Autor im heutigen Arnsberg geboren. Mit 26 Jahren trat er in die SPD ein und war anschließend fast 40 Jahre in der Landes- und Bundespolitik aktiv, war Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion, Mitglied des Deutschen Bundestags, Bundesminister und Vizekanzler im ersten Kabinett Merkel. Aufgrund der Krebserkrankung seiner Frau legte er 2007 alle Ämter nieder. Wenige Monate nach ihrem Tod kehrte er in die Bundespolitik zurück, trat 2013 jedoch nicht mehr zur Wahl an.

Inzwischen ist er zwar offiziell im Ruhestand, aber noch lange nicht „ruhig“: Er ist weiterhin in verschiedenen Ehrenämtern aktiv, unter anderem als ehrenamtlicher Präsident des Arbeiter-Samariter-Bundes und als Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen. Übers Älterwerden sagt er im Gespräch mit dem Fernsehsender ntv: „Ich bin insofern gerne alt, dass es die einzige Chance ist, wenn man das Leben leben will, solange wie es möglich ist. Sonst lebt man eben nicht lange. Das ist die Alternative dazu. Ich bin gerne im Leben.“

