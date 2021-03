Franz Josef Grill (FW): Viele Vorschriften erschweren Neubauten

Manche Kandidaten sind alte Bekannte, andere noch nicht jedem potenziellen Wähler geläufig. Deshalb hat es sich Schwäbische.de zur Aufgabe gemacht, den Kandidaten auf den Zahn zu fühlen. Wer steht für welche Ziele, was sind persönliche Überzeugungen und wie tickt der jeweilige Kandidat persönlich? Schwäbische.de fragt, Justin Niebius antwortet.

Welche politischen Ziele wollen Sie nach der Wahl angehen?

Das hängt stärk von den Rahmenbedingungen ab: wie hat Covid-19 unser Land im Griff? Wie hat sich der Arbeitsmarkt entwickelt? Wie geht es den mittleren und besonders den kleinen Unternehmen?

Was läuft im Land gut und warum?

Da fällt mir aktuell nichts ein.

Was läuft im Land falsch und warum?

Die Ostalb spielt in der Landespolitik kaum eine Rolle; viele Politiker im Landtag haben nur das eigene Fortkommen und die Bedienung der Lobbygruppen im Fokus.

Wie würde der Ostalbkreis von Ihrer Arbeit in Stuttgart profitieren?

Ich werde den Ostalbkreis ins Zentrum meiner Arbeit rücken; und nicht – wie jetzt – hinter bundespolitische oder parteipolitische Vorgaben zurückstellen.

Der Klimawandel ist Fakt. Was würden Sie auf Landesebene dagegen tun?

Das Thema ist sehr komplex, dafür gibt es keine einfachen Lösungen.

Wann kann man in Baden-Württemberg für einen Euro am Tag Bus und Bahn nutzen?

Das klingt gut – doch wir brauchen Konzepte, die auch im ländlichen Raum sinnvoll sind und nicht nur die Menschen im Ballungsrum Stuttgart berücksichtigt.

Noch immer gibt es zahlreiche graue und weiße Flecken auf dem Land: Wie schnell bringen Sie schnelles Internet flächendeckend in den Ostalbkreis?

Das muss mit den Experten in den jeweiligen Ministerien und Landkreises erarbeitet werden. Die aktuelle Situation ist sehr unbefriedigend.

Wie begegnen Sie Impfgegnern?

Ich informiere die Menschen als Arzt – es entscheidet dann jeder selbst auf einer möglichst breiten Erkenntnisbasis.

Wie werden Sie die medizinische Versorgung auf der Ostalb sichern?

Wir brauchen kreative Ansätze und Konzepte, um Mediziner dazu zu bewegen, sich in der Ostalb niederzulassen.

Drei Kreiskliniken – ja oder nein?

Ja!

Was müssen wir alle aus der Pandemie lernen?

Familie und Freundschaften gewinnen eine neue Wertigkeit.

Wie wollen Sie die Menschen dazu bringen, mehr regionale Produkte zu kaufen – zu einem fairen Preis?

Regulatorien hemmen die regionale Vermarktung; zudem müssen Menschen mehr auf regionale Vermarkter und die Vorteile von regionalen Lebensmitteln hingewiesen werden.

Wohnraum ist knapp und zu teuer – wie sieht Ihre Lösung aus?

Viele Vorschriften erschweren Neubauten. Es muss überlegt werden, was sinnvoll ist und was hemmt.

Corona hinterlässt Spuren auf dem Arbeitsmarkt. Wie begegnen Sie steigenden Arbeitslosenzahlen?

Das Land muss gezielt unterstützen, wo Unternehmen wegen Corona im Bestand bedroht sind und Arbeitsplätze gefährdet sind, und nicht mit der Gießkanne fördern.

Frauenquote – ja oder nein? Bitte begründen Sie!

Nein. Aber es müssen die Rahmenbedingungen so geschaffen werden, dass auch Frauen Führungskarrieren angehen und erfolgreich in Top-Positionen arbeiten können.

Warum sollen die Menschen gerade Sie wählen?

Weil ich kein Berufspolitiker bin, der nur den eigenen Job im Blick hat; ich bringe Erfahrung aus meiner Arbeit in Kliniken und als Hausarzt mit ein, was angesichts des Zustands unseres Gesundheitssystems äußerst sinnvoll ist.

Wie lässt sich der pandemiebedingte, fast einjährige Unterrichtsausfall auffangen?

Gar nicht!

Wie wollen Sie schwer gebeutelten Branchen (Gastronomie, Handel, Friseur, Fitness…) helfen?

Die pauschale Schließung ist ein großer Fehler. Die Konzepte der Betrieb gehören geprüft und dann muss schnell individuell über eine Öffnung entschieden werden.

Welches Buch haben Sie zuletzt gelesen und warum?

Zum dritten Mal „Herr der Ringe“ – und zwar alle drei Bände. Die sind so spannend.

Mit welchem Prominenten möchten Sie die Rolle tauschen?

Mit niemandem

Welches politische Vorbild haben Sie?

Helmut Schmidt

Was machen Sie, wenn Sie nicht gewählt werden?

Ich werde weiterhin als Arzt den Menschen in der Region helfen.

Meine Freizeit verbringe ich am liebsten mit …

… echten Freunden.

Rasenmähen oder Wäsche machen?

Ich kann beides, bevorzuge aber die Wäsche.

Meine Playlist beinhaltet folgende fünf Titel:

Wochenend und Sonnenschein (Comedian Harmonists), Wind of Change (Scorpions), Let it be (Beatles), Bohemian Rhapsody (Queen), Schmidstroß (Napo-Band).

Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Tik Tok & Co.: Social Media ist für mich …

… interessant, aber nicht mein zentraler Lebensinhalt.

Das mag ich gar nicht:

Industrie-Leberkäs und verlogene Politiker.

Wenn ich in die Stadt will, fahre ich mit …

.. . . Auto oder E-Bike

Meine schlechteste Note in der Schule war:

Ich habe das Notenspektrum sehr gut ausgenutzt.

Sollten Abgeordnete alle Nebeneinkünfte in Euro und Cent offenlegen müssen? Begründen Sie!

Ja. Denn Nebenjobs, sei es als Berater oder in Aufsichtsräten, können die Unabhängigkeit beeinträchtigen.