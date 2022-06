Franz Hermann feiert beim Senioren-Tanztee im GZH ein besonderes Jubiläum

Friedrichshafen (Sz) - Seit mehr als 20 Jahren findet im Graf-Zeppelin-Haus mehrmals im Jahr der Senioren-Tanztee statt. In fröhlicher Runde wird dort bei Kaffee und Kuchen das Tanzbein geschwungen. Seit Jahren sorgen zwei Musiker im Wechsel mit Livemusik für Unterhaltung. Einer davon hat am vergangenen Sonntag beim Tanztee ein besonderes Bühnen- und Musikjubiläum gefeiert: Franz Hermann. Seit 60 Jahren ist er in Sachen Musik unterwegs. In einem kleinen Rahmenprogramm er über 60 Jahre Tanzmusik. Danach führte er die Tänzerinnen und Tänzer mit Liedern aus Europa durch Europa. Begonnen hat die Reise mit „Wir am Bodensee“ und geendet mit der Hymne „Die Fischerin vom Bodensee“. Mit einem kleinen Ratespiel zur Platzierung von Musiktiteln in den früheren Topp-Listen hat er das Rahmenprogramm abgerundet, wie die Veranstalter schreiben. Anlässlich seines Jubiläums spendete er seine Gage für einen gemeinnützigen Zweck. Idealerweise soll das Geld älteren Menschen zugute kommen.

Die Gäste und das Team des Senioren Tanztees haben ihm mit einem kleinen Präsent und einer Urkunde für sein musikalisches Engagement gedankt. Mit großem Applaus wurde Franz Hermann bis zu seinem nächsten Auftritt beim Senioren-Tanztee verabschiedet. Als Dank schenkte er den Gästen noch einige Zugaben.