Franz Gapp: „Die Menschen sind wieder zugänglicher geworden“

Da mich ja die meisten Waldseer als lustigen Musikanten, Witzeerzähler und Kurgastentertainer kennen, möchte Ich auf Anfrage der SZ auch meine Gedankengänge betreffs Corona zu Papier bringen! Da ich ein geborener Optimist bin, habe ich trotz Krise bis jetzt meinen Humor und die Hoffnung auf bessere Zeiten noch nicht verloren!

Mein Geburtsjahr ist 1955 und Ich erinnere mich gerne an die gute alte Zeit ohne Handy, Smartphones, Tablets und Globalisierung. Plumps-Klosett, Handwaschbecken mit fließend kaltem Wasser waren damals bei uns ganz normal. Zinkbadewanne als Familienbad am Samstagabend noch voll im Trend. Als Klopapier wurde von meinem Opa Zeitungspapier in Rechtecke geschnitten und mit einem Nagel an der Wand im stillen Örtchen befestigt.

Schlachtfest für die ganze Familie

Gemüse und Salate kamen aus dem eigenen Garten, Brot wurde selber gebacken. Fleisch gab es nur 2 bis 3 Mal in der Woche. Dafür war einmal in den Wintermonaten Schlachttag. Es wurde ein Schwein und ein Rind geschlachtet. Das Schlachtfest war für die ganze Familie ein Festtag. Mit der anfallenden Wurstsuppe wurden sogar noch die nächsten Nachbarn versorgt. Zur Verbesserung meiner Schulnoten durfte ich dann meinem Klassenlehrer eine kleine Kostprobe mit frischer Hausmacherwurst als Schlachtete vorbeibringen. Nachbarschaft, Hilfsbereitschaft und Kameradschaft wurden groß geschrieben und die Menschen waren mit dem zufrieden was sie hatten. Auch arbeitsmäßig war es damals ein Miteinander für den Aufschwung zum Wohl und unserer Gesellschaft.

Leider ist jetzt durch die Corona-Krise alles ganz anders gekommen wie geplant und unsere Wohlstandsgesellschaft steht auf der Kippe. In Zukunft müssen wir alle kleinere Brötchen backen. Es wird nie mehr so sein wie es war. Wir können uns jetzt schon alle auf ein Lied einstimmen, das Freddy Quinn in den 60iger Jahren gesungen hat: So schön war die Zeit.

Das Coronavirus hat nicht nur die ganze Welt im Griff, sondern auch meinen Alltag stark verändert. Was mir bisher sehr wichtig war, steht jetzt eher im Hintergrund und ist im Moment verboten. Die Musik im Verein, Probeabende, Konzerte mit den Kollegen der Stadtkapelle, und den Oldies. Grillfeste im Garten mit Freunden, Nachbarn und Kurgästen, nicht zu vergessen die vielen netten Stunden bei Ausflügen mit Gästen durchs Allgäu an den Bodensee.

Rückbesinnung auf alte Tugenden

Diese Corona-Pandemie hat aber auch ihre positiven Seiten mit sich gebracht. Renovierungen im Haus, die schon lange anstehen, werden durchgeführt. Die Menschen sind wieder zugänglicher und hilfsbereiter geworden. Man besinnt sich wieder auf die alten Tugenden und die Familie hat wieder mehr Zeit füreinander. Positiv verhält sich auch im Moment das herrliche Frühlingswetter, die Natur steht in voller Blüte und man kann jeden Tag in ruhiger Umgebung eine kleine Wanderung oder Radtour unternehmen.

Ich wünsche uns allen, dass wir diese Krise miteinander gesund überstehen, die positiven Seiten auch in die Zukunft mitnehmen und dass unser Städtle wieder zum normalen Leben erwacht inklusiv Gastronomie und Kultur. Bleibet gsund und haltet durch, bis zum nächsten musikalischen Highlight, nach dem Motto Musik ist Trumpf.

Franz Gapp, Vorstand Stadtkapelle Bad Waldsee