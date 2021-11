Franz Brunnhuber und die CDU: Ein Ehrenmitglied aus besonderem Holz

75 Jahre gibt es den Stadtverband Oberkochen schon. Anlässlich dieses Jubiläums hat Stadtverbandsvorsitzender Martin Balle Franz Brunnhuber für seine langjährige Mitgliedschaft geehrt: 58 Jahre ist er nun schon dabei.

Die Wurzeln und Beweggründe, sowie Motivation für den Eintritt in die CDU waren für Franz Brunnhuber seit Bestehen seiner Meisterprüfung 1963 zum Zimmerermeister eine starke Stütze und ein bodenständiger Pfeiler in der Entscheidung für die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit der noch jungen Bundesrepublik.

Stadtverbandsvorsitzender Martin Balle und Ehrenbürger Georg Brunnhuber gratulierten dem Jubilar für 58 Jahre Mitgliedschaft zur CDU und damit der zweitlängsten Verbundenheit eines Mitglieds zum Heimatstadtverband Oberkochen – eine besondere Ehre.

Franz Brunnhuber war in der Gesellschaft, der Kirche, der Realgenossenschaft und zahlreichen Vereinen und Organisationen vertreten und wortgewaltige Persönlichkeit mit prägender Handschrift und starker Identität für seine Heimatstadt Oberkochen. Im Stadtverbandsvorstand der CDU von 1970 – 1983 eine wichtige Stimme für die Wirtschaft und die freiheitlichen Werte in Oberkochen und der ganzen Region. Als Mitglied des Kreistags wurde der Jubilar in zwei Wahlperioden mit hohen Stimmenzahlen bestätigt und verkörperte für den Ostalbkreis einen gewichtigen Vertreter für das Handwerk und den Mittelstand.

Die CDU Oberkochen verlieh Franz Brunnhuber 2012 – aufgrund seiner langjährigen und treuen Verbundenheit – die Ehrenmitgliedschaft und dankt einem besonderen Parteimitglied für die Unterstützung und Gefolgschaft - insbesondere bei zahlreichen Wahlkämpfen durch Material und Fuhrpark aus seinem Handwerksbetrieb – ganz besonders. Franz Brunnhuber hat die CDU Oberkochen immer tatkräftig begleitet und stets auf die christliche Sichtweise der Parteiarbeit Wert gelegt, was wir nie vergessen werden, so Martin Balle.

Als geselliger und fröhlicher Mensch ist Franz Brunnhuber eine wichtige Größe und ein verdienstvoller Christdemokrat mit großer Ausstrahlung für das Gemeinwohl. Die Christlich-Demokratische Union dankt dem Menschen Franz Brunnhuber für seine Verdienste als Kreisrat und als wichtiger Mitstreiter in der CDU Oberkochen von ganzem Herzen und wünscht ihm noch viele kraftvolle und gesunde Jahre für die weitere Zukunft.