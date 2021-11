Franz-Anton-Maulbertschschule in Langenargen feiert Fredericktag

Die kleine Maus Frederick aus dem gleichnamigen Buch von Leo Lionni ist Namensgeber für ein landesweites Lesefest, so auch an der Franz-Anton-Maulbertschschule in Langenargen.

Dort kann das Fest dank der finanziellen Unterstützung durch den örtlichen Förderverein der Schule bereits seit einigen Jahren stattfinden, wie es in einer Pressemitteilung heißt. In den Klassen wurde auf diesen besonderen Tag hingefiebert, gemalt und gebastelt und die Aula thematisch geschmückt. Denn am 26. Oktober konnte ein echter Dichter für die FAMS gewonnen werden: der Autor Manfred Mai.

Vom ersten Augenblick an gelang es dem Schriftsteller aus Winterlingen, die Kinder aller Altersstufen in seinen Bann zu ziehen. Manfred Mai las nicht nur aus seinen spannenden Büchern vor, er gewährte auch interessante Einblicke in sein Leben. ,,Als Autor kannst du in deiner Fantasie alles erschaffen!“, schwärmte er. So war dieser Tag für die Grundschülerinnen und -schüler eine wertvolle Anregung, selbst immer wieder in die Welt der Bücher einzutauchen.