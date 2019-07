Französin übernimmt den Fassanstich

Wald (stt) – Die deutsch-französische Städtefreundschaft, die der 13-er-Rat im Rahmen der Jugendbeteiligung auf seine Wunschliste gesetzt hatte, hat ihren Anfang beim Dorffest genommen. Eine achtköpfige Delegation aus der 3500-Seelen-Gemeinde Saint Brice Courselle in der Nähe von Reims war für ein paar Tage in Wald zu Gast, um die künftige deutsche Partnerstadt kennen zu lernen.

Bürgermeister Werner Müller überließ es Monique Parizot, der Vorsitzenden des Comité de Jumelage (Komitee für Städtepartnerschaft), das Dorffest mit dem Fassanstich offiziell zu eröffnen.

Der Fassanstich fand vor einer stattlichen Zuschauerkulisse statt, denn erstmals in der 30-jährigen Dorffestgeschichte hatte die Vereinsgemeinschaft zum Auftakt am Samstag zunächst ein sportlich-unterhaltsames Turnier der Landjugenden veranstaltet.

Danach verlief das zweitägige Fest zwar weitgehend im Regen, aber Blitz und Donner zogen glücklicherweise nicht über die Dorfwiese, sodass kein vorzeitiger Abbruch notwendig wurde. Die Besucher suchten sich ihren Platz einfach in einem der zahlreichen Bewirtungszelte oder unter den Sonnenschirmen und ließen es sich gut gehen.

War der Fackelumzug der Kinder am Samstagabend noch wegen des strömenden Regens abgesagt worden, so konnte wenigstens das Programm am Sonntag mit verschiedenen Vorführungen und der Präsentation der neuen Helfer-vor-Ort-Gruppe des Deutschen Roten Kreuzes und dem Gauditurnier planmäßig stattfinden.