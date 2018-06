Französich lernen: Gymnasium wird geehrt

Biberach (sz) - Seit mehr als acht Jahren bereitet das Pestalozzi-Gymnasium Biberach (PG) seine Schüler erfolgreich auf die DELF-Sprachprüfungen (Diplome d’Etudes en Langue Francaise) vor und wurde nun für sein Engagement während eines deutsch-französischen Vormittags vom deutsch-französischen Kulturinstitut Tübingen mit der DELF-Schulurkunde geehrt.

Der Vormittag begann musikalisch mit dem „Prélude“ von Marc-Antoine Charpentier aus dem „Te Deum“, gespielt von den Schülern des vierstündigen Musikkurses der Jahrgangsstufe zwei unter Leitung von Gunda Herzog. Schulleiterin Sabine Imlau begrüßte die Gäste vom deutsch-französischen Kulturinstitut: Direktor Matthieu Osmont, die Leiterin der Sprachenabteilung Karine Deprince, den Jugendbotschafter des Deutsch-Französischen Jugendwerks Assim Ettahiri sowie die Botschafterin von Campus France Alice Minang. In ihrer kurzen Ansprache betonte Imlau, wie sehr ihr als Historikerin die deutsch-französischen Beziehungen am Herzen liegen und wie wichtig gerade in unruhigen weltpolitischen Zeiten ein gutes Verständnis der beiden Nachbarn Deutschland und Frankreich ist. Anschließend überreichte Matthieu Osmont Oberstudiendirektorin Sabine Imlau die DELF-Schulurkunde und bestärkte die Schüler weiterhin offen und motiviert zu sein, den Kontakt zum Nachbarland zu suchen und nicht zuletzt sich ihrer Rolle für die Gestaltung einer friedlichen Zukunft Europas bewusst zu sein.

Es ging musikalisch weiter mit dem Lied „Vois sur ton chemin“ von Christophe Barratier und Bruno Coulais aus dem Film „Les Choristes“, bevor der Jugendbotschafter des DFJW Assim Ettahiri den Schülern von seinen persönlichen Erfahrungen mit dem DFJW berichtete: Angefangen von ersten Briefkontakten und Austauschen während der Schulzeit über Ferienfreizeiten, Praktika, soziales Jahr bis hin zum Studium gibt es zahlreiche Möglichkeiten einen Sprachaufenthalt in Frankreich zu planen und dabei Unterstützung vom DFJW zu erhalten.

„Studieren in Frankreich ist ein Geheimtipp“ – So stellte im letzten Teil die Botschafterin von Campus France Alice Minang verschiedene Möglichkeiten eines (Teil-)Studiums im Nachbarland vor. Auch wenn die zahlreichen Tipps zur Bewerbung, Organisation und Finanzierung eines Studiums für die meisten noch Zukunftsmusik sind, so wird sich doch hoffentlich der ein oder andere auf dieses Wagnis einlassen und dann gerne an das unterstützende Angebot von Campus France denken.