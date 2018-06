Frankreich vor Machtwechsel

Paris (dpa) - In Frankreich zeichnet sich ein Sieg der Sozialisten bei der Präsidentenwahl ab. Kurz vor der Stichwahl am Sonntag sehen sämtliche Meinungsforscher den Sozialisten François Hollande als nächsten Staatschef. Er kann nach jüngsten Umfragen auf bis zu 53,5 Prozent der Stimmen hoffen. Amtsinhaber Nicolas Sarkozy wäre damit abgewählt. Allerdings ist der Abstand zwischen den beiden zuletzt deutlich geschrumpft. Knapp 46 Millionen Franzosen sind aufgerufen, am Sonntag das Staatsoberhaupt für die nächsten fünf Jahre zu wählen.