Frankreich an den Wahlurnen

Paris (dpa) - In Frankreich wird heute ein neuer Präsident bestimmt. Nachdem gestern bereits die Franzosen in den Überseegebieten abstimmen konnten, sind seit dem Morgen auch die Bewohner des Mutterlands zur Wahl aufgerufen. TV-Reporter berichten von einer hohen Beteiligung. Als Favorit gilt der Sozialist François Hollande. Er liegt in allen Umfragen vor Amtsinhaber Nicolas Sarkozy. Begonnen hat auch die Parlamentswahl in Griechenland. Die Abstimmung wird von einer drohenden Staatspleite, hoher Arbeitslosigkeit und wachsender Armut überschattet.