Frankfurt startet durch - Heidenheim hofft

Das Pfingstwochenende 2018 kann zum Wochenende von Eintracht Frankfurt werden. Nach dem 3:1-Sieg im Finale des DFB-Pokals am Samstag in Berlin gegen Bayern München winkt den Hessen der zweite große Triumph. Der Sieg beim 48. Internationalen Juniorenfußballturnier um den Yokohama-Cup. Jedenfalls erhob sich die Frankfurter Eintracht durch ihre Leistungen am ersten Turniertag im Buchbühl selbst in die Favoritenrolle (SZ-Gruppe). Stark auch die Leistungen des 1. FC Heidenheim. Der Mannschaft von der Ostalb fehlten nur sieben Minuten, um vorzeitig den Einzug in die Vorschlussrunde klarzumachen.

SZ-Gruppe: Als einzige Mannschaft des Turniers gewann der Sechste der B-Junioren-Bundesliga Süd beide Turnierspiele am ersten Turniertag. Dabei bewies die Mannschaft von Trainer Anouar Ddoue echte Charakterstärke, drehte gleich im ersten Turnierspiel des Tages, gegen den FC Viktoria Pilsen einen 0:2-Rückstand in einen 3:2-Sieg. Musste geneigter Frankfurt-Fan, und davon gibt es im Buchbühl einige, im ersten Abschnitt schon Angst haben, dass Pilsen das Vöglein übel rupft, machte der hessische „Aar“ in Halbzeit zwei kehrt und seinem Ruf als König der Lüfte alle Ehre. Er zeigte seine Krallen. David Siebert, Felix Irorere und Luca Uth schenkten den Tschechen drei Stück ein und schon landeten drei Punkt im Adlerhorst. Fünf Tore in Spiel eins, das machte Lust auf mehr. Schnell wurde am ersten Turniertag klar: Der Umstieg auf ein U17-Turnier tat der Veranstaltungen keinen Abbruch. Im Gegenteil, waren die Mannschaften im vergangenen Jahr oft von gegenseitigem Abtasten geprägt, spielten die U17-Mannschaften offensiver. Zwar gewann die Frankfurter Eintracht das zweite Spiel gegen Sparta Prag nur mit 1:0, doch unterstrichen die Hessen ihre Ambitionen, auch dank einer dieses Mal richtig starken Abwehr um Felix Irorere. Scout Hermann Dedie, einmal mehr Gast im Buchbühl für die Agentur von Volker Struth kennt den Spieler bereits: „Er hat bereits Spiele für deutsche U-Auswahlen gemacht, sich inzwischen aber für Frankreich entscheiden. Ein toller Spieler“, lobte Dedie den knapp zwei Meter großen Teenager mit der Nummer vier im Eintracht-Trikot. Realistische Chancen aufs Halbfinale haben in der Schwäbische-Zeitung-Gruppe auch noch Zenit St. Petersburg und Sparta Prag, während für Viktoria Pilsen nur noch die Außenseiterrolle bleibt. Dennoch wird Pilsen das Sonntagsduell im letzten Gruppenspiel gegen Prag nicht kampflos abschenken, das Ligaspiel der beiden gewann Pilsen übrigens mit 1:0. Spannung im Buchbühl ist garantiert.

EnBW-Gruppe: In dieser Gruppe haben alle vier Mannschaften noch Chancen aufs Halbfinalticket. Bristol City führt die Gruppe zwar mit vier Punkten an, trifft aber im letzten Gruppenspiel auf dem 1. FC Heidenheim. Aber auch der FC Midtjylland und der VfL Bochum haben noch Chancen, die Vorschlussrunde zu erreichen.

Die Heidenheimer sahen nach ihrem Auftaktsieg gegen den VfL Bochum auch gegen die Dänen des FC Midtjylland wie der sichere Sieger und damit wie der Halbfinalteilnehmer aus. Doch es war der Tag der Comebacks im Buchbühl. Die Mannschaft von Achim Imrich verspielte einen 2:0-Vorsprung und unterlag mit 2:3. Obwohl er mit den letzten sieben Minuten des Spiels gegen die Dänen nicht zufrieden sein konnte, lachte Imrich und war im Gespräch - wenigstens nach außen - bester Laune. Er ließ sich seine Enttäuschung nicht anmerken. „Eine sehr gute Organisation, ein toller Platz, ein super Turnier“, lobte Imrich, Trainer der U17 des 1. FC Heidenheim, die Bedingungen, die seine Mannschaft im Buchbühl vorgefunden hat. „Wir besuchen solche Turniere nur einmal im Jahr.“

Mit den Leistungen seiner Mannschaft zeigte sich der 31-Jährige zufrieden: „Wir haben gegen Bochum verdient gewonnen und gegen Midtjylland eigentlich sehr gut gespielt, aber leider einen 2:0-Vorsprung verspielt. Aber wir wollen ins Halbfinale. Das ist hier unser Ziel.“

Zufrieden wirkte Imrich, der einst in Ulm und Heidenheim nach einer kurzen Spielerkarriere, die Trainerlaufbahn eingeschlagen hatte, wohl auch deshalb, weil er im sicheren Gefühl kommt, dass seine Mannschaft auch im kommenden Jahr in der U17-Bundesliga spielt. „Wir haben vier Spieltage vor Rundenende den Klassenerhalt sicher. Das war unser Ziel“, sagte der Trainer des Achten der U17-Bundesliga Süd/Südwest. Natürlich sei es nicht einfach, in einem Dreieck wie Stuttgart und Augsburg als 1. FC Heidenheim. „Aber ich glaube, wir haben sehr gute Argumente, dass junge Spieler zu uns kommen.“ Seit 2014 hat der 1. FC Heidenheim ein modernes Nachwuchsleistungszentrum mit 32 Plätzen. „Wir scouten in ganz Süddeutschland, besuchen Spiele. Wir kooperieren vor allem mit Vereinen aus der Umgebung Heidenheims und auf der Ostalb. Die Spieler kommen ab 16 Jahren zu uns. Sie sollen so lange wie möglich in ihrem familiären Umfeld bleiben“, erklärt er zur Strategie des 1. FC Heidenheim.

Anders wie andere Vereine, hat der 1. FC Heidenheim in seiner Vorstellung des Nachwuchsleistungszentrums festgeschrieben, dass es Ziel ist, zwei Spieler pro Saison in die Profis zu bringen. „Das ist unser Ziel“, auch weil man wisse, dass sich der Verein über die „local player“ identifiziere. „Auch weil wir keine zweite Mannschaft haben wollen wir direkt eigene Spieler in den Profibereich bringen.“ So ist auch die Verbindung zu Frank Schmidt, Trainer der ersten Mannschaft seit 2007, eng. „Frank Schmidt hat sich, zusammen mit unserem sportlichen Leiter, sehr stark bei der Umsetzung des Nachwuchsleistungszentrums eingebracht. Wir begegnen den Profis immer wieder im Kraftraum oder bei anderen Gelegenheiten“, sagt Imrich, der seit sechs Jahren beim 1. FC Heidenheim arbeitet - als einer von 13 hauptamtlichen Trainern - zum Miteinander auf der Ostalb.