Eintracht Frankfurt hat überraschend den FC Barcelona in der Europa League ausgeschaltet und damit das Halbfinale erreicht. Die Hessen setzten sich am Donnerstagabend mit 3:2 (2:0) im Camp Nou durch und kamen so nach dem 1:1 im Hinspiel weiter.

© dpa-infocom, dpa:220414-99-924835/1