Frank Stehle erhält Verdienstmedaille

Beim Kameradschaftsabend der Feuerwehr Renquishausen am Samstagabend im Sportheim konnte Bürgermeister Jürgen Zinsmayer Frank Stehle für sein langjähriges ehrenamtliches Engagement in der Gemeinde mit der Verdienstmedaille der Gemeinde Renquishausen auszeichnen. In den 29 Dienstjahren bei der Feuerwehr Renquishausen hat Frank Stehle wichtige Positionen in der Führungsmannschaft bekleidet, so war er elf Jahre lang Schriftführer und 14 Jahre stellvertretender Kommandant, außerdem bekleidete er 17 Jahre lang das Amt des Gerätewarts. Unser Bild zeigt von links: Kommandant Raimund Müller, Frank Stehle und Bürgermeister Jürgen Zinsmayer. (wm) Foto: Wolfgang Müller