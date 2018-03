Frank Riedinger bekommt Preis

Auf der Reisemesse ITB in Berlin ist der Fridinger Mongoleiexperte Frank Riedinger (Mitte) mit dem ITB Bookaward ausgezeichnet worden. Bereits zum zweiten Mal bekam er die Auszeichnung, heißt es in der Pressemitteilung. Dieses Jahr durfte er den Preis für sein bei National Geographic erschienenes Buch „Die letzten Nomaden der Mongolei“ entgegennehmen. „Er bringt die Mongolei in ihrer ganzen kulturellen Vielfalt näher, berichtet von heroischen Adlerjägern, dem Leben der Rentierzüchter, von Schamanen und trägt so zum Verständnis der traditionsreichen Kultur in diesem zentralasiatischen Land bei,“ so die Begründung der Jury. (pm) Foto: Privat