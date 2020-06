Frank Bonath will die liberale Stimme der Region im Stuttgarter Landtag sein. Der 48-Jährige wurde am Montag in einer Wahlkreiskonferenz der Freien Demokraten einstimmig zum Kandidaten des Wahlkreises Villingen-Schwenningen für die Landtagswahl 2021 gewählt.

Alle 21 stimmberechtigten Teilnehmer machten für den Fraktionsvorsitzenden im Gemeinderat Villingen-Schwenningen in geheimer Wahl ihr Kreuz. Ihm zur Seite steht als Zweitkandidatin jene Frau, die vor fünf Jahren noch die erste Geige bei den Liberalen gespielt hat und selbst Erstkandidatin war: Andrea Kanold. Für die Apothekerin aus Bad Dürrheim sprachen sich bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung 18 der 21 Stimmberechtigten aus.

„Als FDP-Kreisvorsitzender bin ich sehr stolz, so ein gutes Team präsentieren zu können“, freut sich Marcel Klinge, der FDP-Bundestagsabgeordneter, -Kreisvorsitzender und -Stadtrat in Personalunion ist. „In diesem Wahlkreis“, ist er sich sicher, „kann man richtig was reißen“.

Glaubt man den Worten des Landtagskandidaten, wird man das auch müssen. Die Herausforderungen für die Region und ihre Wirtschaft, die stark mit der Automobilbranche verwachsen ist, seien groß – und in der Corona-Krise nicht gerade kleiner geworden. „Corona hat einiges eingetrübt“, die Politik müsse die mittelständischen Strukturen wieder in den Mittelpunkt ihres Handelns stellen. Corona sei zwar der Auslöser für die Krise, aber die Krise sei keine reine Corona-Krise, sondern eigentlich ein Strukturwandel. Nun bedürfe es kluger Köpfe, Menschen mit Ideen und Mut für neue Wege – und um dafür die Basis zu legen: Bildung – seit jeher ein großes Thema der FDP. „Wir brauchen eine Lobby, was Bildung angeht, und wir brauchen eine Ausstattung“, sagt Bonath mit Blick auf die klägliche Versorgung an digitalen Lernmitteln in den Schulen. Nicht zuletzt die Corona-Krise habe gezeigt: „Wir haben einen Riesennachholbedarf“ – als Vater dreier Kinder habe er das selbst erfahren. Mündigkeit, Selbstbestimmung, selbst Verantwortung zu übernehmen, das ist Bonath wichtig und sei Ausschlag gebend für seinen Eintritt in die FDP gewesen. „Ich stehe mit meiner Person auch dafür ein, die Dinge differenziert zu sehen“, versichert er angesichts der mannigfaltigen Aufgaben.

„Ich unterstütze Dich voll“, versprach die Frau, die schon Erfahrung im Landtagswahlkampf hat: Andrea Kanold. Bonaths Agenda finde sie „toll“, ihr liege als Apothekerin zudem das Gesundheitssystem am Herzen. Groll, weil sie nicht mehr die Nummer eins der FDP der Region im Wahlkampf ist? Den versprühte die Bad Dürrheimerin nicht – und genau das brachte ihr ein dickes Lob des Bundestagsabgeordneten Klinge ein: „Danke, dass Du einen Schritt zurückgegangen bist und jetzt trotzdem in diesem Team mitarbeitest. Das ist keineswegs selbstverständlich.“

Frank Bonath ist 48 Jahre alt, Vater dreier Kinder und wohnt in Villingen. Aufgewachsen ist er in Unterkirnach, sein Abitur legte er am Wirtschaftgymnasium in Villingen-Schwenningen ab, danach ging es als Zivildienstleistender zum Deutschen Roten Kreuz. 1993 studierte er Volkswirtschaftslehre. Seine berufliche Laufbahn begann er als Produktmanager im Bereich E-Commerce, als der er 14 Jahre in der IT-Welt unterwegs war, ehe er 2013 Unternehmensberater wurde.