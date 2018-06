Frank übernimmt Handballfrauen

Friedrichshafen (tms) - Die Trainersuche im Lager der Bezirksliga-Handballerinnen der TSG Ailingen ist beendet. Ab sofort übernimmt Jürgen Frank (Archivfoto: Thomas Schlichte) das Coaching an der Seitenlinie der TSG, die es in der abgelaufenen Spielzeit bis in die Landesliga-Aufstiegsrelegation geschafft hatte. Dies bestätigte TSG-Abteilungsleiterin Ramona Otten der Schwäbischen Zeitung auf telefonische Anfrage. Frank ist im Handballbezirk Bodensee-Donau kein Unbekannter, zeigte er sich doch in der Vergangenheit beispielsweise für die HSG Friedrichshafen-Fischbach verantwortlich. Zuletzt betreute Jürgen Frank das Damenteam des FC Kluftern (Kreisliga). tms