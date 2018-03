Francis Hipp gewinnt Landesfinale im Ski Alpin

Der Naturschutzbund (Nabu) hat am Donnerstag in Stuttgart den ersten Pestizidbericht für Baden-Württemberg vorgelegt. Auf dessen Basis fordern die Naturschützer, bis 2025 rund die Hälfte der Pflanzenschutzmittel einzusparen. Die Pestizide sind laut Nabu auch am massiven Insektensterben mitschuldig. Wissenschaftler hatten Ende vergangenen Jahres nach Auswertung einer jahrzehntelangen Studie Alarm geschlagen.

Baden-Württembergs Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) zeigte sich am Rande der Pressekonferenz wenig begeistert von ...