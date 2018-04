Frühlingslauf in Schlachters geht in die nächste Runde

Auf die Plätze, fertig – los: Am Samstag, 28. April, findet nach einjähriger Pause wieder der erste Teamstundenlauf der Bodenseebank statt. Anmeldungen sind noch möglich.

Seit zehn Jahren veranstaltet das lokale Bankhaus gemeinsam mit Laufsport Linder (Kißlegg) regelmäßig Teamläufe, die einem guten Zweck dienen. Ob jung oder alt – jeder kann beim Frühlingslauf mitmachen und durch seine Teilnahme Vereine und soziale Projekte in der Region unterstützen. Der Frühlingslauf in Schlachters beginnt um 14.30 Uhr, um 14 Uhr flitzen die Kinder mit ihren Läufen los.

Pro gelaufene Runde gibt’s einen Euro vom Sponsor

Wie bereits bei den zahlreichen vergangenen Veranstaltungen, laufen jeweils zwei Sportler abwechselnd eine jeweils etwa 800 Meter lange Runde durch Schlachters und versuchen, binnen einer Stunde so viele Runden wie möglich zu erlaufen. Eine Startgebühr fällt nicht an, stattdessen spendet die Bodenseebank für jede gelaufene Runde beim Hauptlauf einen Euro. Das Geld ist zugunsten des Kindergartens Schlachters oder der Fetzenhexen in Bösenreutin. Für jede gelaufene Kinderrunde werden fünf Euro gespendet. Bereits bei der Voranmeldung können die Temas sich entscheiden, welcher dieser beiden Organisation die eigenen gelaufenen Runden zugutekommen sollen.

Nachdem bei den Teamläufen bekanntlich vom ambitionierten Hobbyläufer bis zum leidenschaftlichen Laufverweigerer die unterschiedlichsten Leute auf den Beinen sind, eignet sich die Teilnahme wirklich für jeden, der Lust an Bewegung und Spaß an einer geselligen Veranstaltung hat, heißt es in der Vorschau.