Frühjahrstrends 2012: New Yorks Modewoche startet

New York (dpa) - Draußen schüttete es bei kühlen Temperaturen, in den Zelten der New Yorker Modewoche aber kündigte sich am Donnerstag (8. September) bereits der nächste Frühling an.

99 amerikanische und internationale Designer stellen bis zum 15. September in Manhattans Lincoln Center ihre Entwürfe für die Frühjahrs- und Sommerkollektionen 2012 vor. Zu sehen sind unter anderem die Schauen von Tommy Hilfiger, Diesel, Vera Wang, Carolina Herrera, Narciso Rodriguez und Michael Kors.

Neben den etablierten Designern hoffen diese Woche zehn neue Labels auf Anklang beim Publikum. Die New Yorker Modewoche, offiziell Mercedes-Benz Fashion Week, erwartet nach Angaben der Organisatoren wieder gut 100 000 Einkäufer, Redakteure, Stylisten und Stars zu ihrem Glamour-Spektakel. New York startet im Frühjahr wie im Herbst traditionell den Reigen der Trendshows für die kommende Saison, gefolgt von den internationalen Präsentationen in Paris, Mailand und London.

Webseite der Fashion Week New York (eng.)