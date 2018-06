Am Sonntag, 3. Juni, um 10.30 Uhr veranstaltet der Liederkranz Leinroden einen musikalischen Frühschoppen im Schützenhaus Laubach. Zu Gast ist der gemischte Chor der Concordia Durlangen. Alle Musikliebhaber sind dazu eingeladen. Im Anschluss an die Matinée bietet der Schützenverein Laubach einen Mittagstisch im Schützenhaus an.