Frühförderstelle stößt auf großes Interesse

Zum Tag der offenen Tür der Interdisziplinären Frühförderstelle in Tuttlingen sind am Samstag eine große Schar Interessierte gekommen und haben sich für das Angebot in der Frühförderstelle interessiert und die Räumlichkeiten in der Balinger Straße 23 besichtigt. Bei der offiziellen Eröffnung mit geladenen Gästen bedankte sich die Leiterin der Frühförderstelle Mariè-Donie Quaring beim Landkreis und den Sponsoren für die Unterstützung bei der Arbeit der Frühförderstelle.

Bei diesem Tag der offenen Tür wurde auch das von den Mitarbeiterinnen der Interdisziplinären Frühförderstelle entwickelte Spiel „Klima im Wandel führt Kinder zum Handeln“ der Öffentlichkeit vorgestellt, das bislang schon in einem weiten Umkreis in Deutschland bis hin nach Nordrhein-Westfalen auf Interesse gestoßen ist.

Für die Kinder gab es unter dem Motto des Tag der offenen Tür „Bei uns ist immer was los“ ein Programm mit einem eigens für diesen Tag aufgebauten Dschungelparcours, einem Märchenland, einem Malwettbewerb rund um das Thema Dschungel sowie einem Kasperletheater, was von diesen auch stark frequentiert wurde. Auch für die Erwachsenen gab es ein Kasperletheater rund um die Interdisziplinäre Frühförderstelle, das die Mitarbeiterinnen selbst zusammengestellt hatten. (sm)