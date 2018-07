Fröhliche Gesichter bei der Zeugnisübergabe

In diesem Jahr haben die Schüler der Abschlussklassen Holztechnik am BSW in schöner Atmosphäre ihre Schulzeugnisse überreicht bekommen, heißt es in einer Pressemitteilung. Drei Jahre haben sie sich in der Schule und im Betrieb auf die Abschlussprüfung vorbereitet, nun können sich die Ergebnisse sehen lassen: Acht Preise und neun Belobigungen wurden von den Schülern erarbeitet.

Inmitten der Natur wurde in Röhrenmoos die schulische Arbeit der Schüler von der Abteilungsleiterin Sylvia Mauch und Schulleiter Raimund Frühbauer gewürdigt.

Von der handwerklichen Leistung der zukünftigen Schreiner können sich alle Interessierten selbst ein Bild machen: Im Beruflichen Schulzentrum Wangen, Gebäude Nord, findet am Samstag, 14. Juli, von 10 bis 16 Uhr die Gesellenstückausstellung statt. Der Eintritt ist frei.

In diesem Jahr wird zur Ausstellungseröffnung um 10 Uhr Anton Gindele, vormals Handwerkskammerpräsident sprechen.