Fröhlich und positiv: „High Road“ von Kesha

Großbrand in Laupheim: Der McDonald’s im Gewerbegebiet „Südspitze“ steht am Abend in Flammen. Die Meldung sei um 21.04 Uhr eingegangen, sagt Andreas Bochtler, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Laupheim.

+++ Hier geht es zum ausführlichen Nachbericht +++

Beim Eintreffen hätte die Feuerwehr den hinteren Teil des Gebäudes in Vollbrand vorgefunden, so Florian Alt von der Feuerwehr. Um die Flammen zu löschen, habe das Dach teilweise abgehoben werden müssen, hieß es.