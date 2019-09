FPÖ-Kandidatin Philippa Strache vor Einzug ins Parlament

Von Schwäbische Zeitung

Gegen seine Lebensgefährtin, die ihn gebeten hatte einzuparken, wurde ebenfalls ein Ermittlungsverfahren wegen Zulassens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Ein Einparkversuch in einem Parkhaus in Ulm hatte am Samstagnachmittag für 32-jährigen Passanten schmerzhafte Folgen. Er wurde bei der Aktion schwer verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden. Doch der Reihe nach.

Wie die Polizei am Sonntag berichtet, hatte eine junge Frau vergeblich versucht, in einem Parkhaus in Ulm einzuparken.