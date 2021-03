Mitmachen kann ab sofort jeder ab zwölf Jahren. Letzter Abgabetermin ist der 30. September.Dis Bilder sind zu senden an das Um-Welthaus in Aalen, E-Mail bundesfreiwilligendienst@bund-aalen.de

Aalen (an) - Der BUND bietet für 2021 einen Fotowettbewerb „Wasser ist Leben“ an.

Folgende Vorgaben sind zu beachten:Pro Person sind bis zu drei Fotos im JPEG-Format möglich. Die Digitalfotos sollen eine Größe von mindestens 2 MB bis maximal 10 MB haben. Eine kurze Bildbeschreibung soll Antwort auf folgende Fragen geben: Was ist zu sehen? Wo ist das Foto aufgenommen worden? Wie war die Aufnahmesituation? In welcher Stimmung befand sich der Betrachter oder die Betrachterin? Technische Daten zum Foto (Belichtungszeit, Weitwinkel-/Teleobjektiv etc). Die Teilnehmer müssen bei der Übermittlung der Bilder versichern, im Besitz der Urheberrechte zu sein. Mit der Teilnahme gewähren sie dem BUND umfangreiche, aber nicht exklusive Nutzungsrechte.

Die kreativsten und künstlerisch besonders ansprechenden Bilder werden von einer Jury prämiert, die Siegerfotos ausgestellt.