Fotos zeigen: „Wasser ist Leben“

Aalen (an) - „Wasser ist Leben“ heißt eine Ausstellung, die am Dienstag, 12. Juli, um 19.30 Uhr im Landratsamt Ostalbkreis eröffnet wird. Sie zeigt die Ergebnisse eines Fotowettbewerbs des BUND „Wasser ist Leben“. In vielseitiger Weise ist dabei das Thema Wasser das zentrale Motiv. Die kreativsten und künstlerisch besonders ansprechenden Motive werden während der Vernissage ausgezeichnet.

Das Wasser ist die einzige chemische Verbindung, die im flüssigen, festen und gasförmigem Zustand auf der Erde vorkommt. Bei der Entstehung und Aufrechterhaltung des Lebens von Pflanze, Tier und Mensch bis hin zu Natur- und Klimaschutz kommt diesem eine unschätzbare Bedeutung zu. Die Schönheit des Elements in seiner vielfältigen Form, aber auch der Blick auf dessen Gefährdungen waren Motto des Wettbewerbs.

Zur Vernissage wird Landrat Joachim Bläse begrüßen. Im Anschluss findet die Preisverleihung für die vom BUND prämierten Fotografien statt. Gestiftet wurden die Preise von der Kreissparkasse Ostalb, der Stadtwerke Aalen GmbH sowie dem BUND-Ortsverband Aalen. Musikalisch umrahmt wird die Eröffnung von Philipp Kühn am Vibraphon.

Seit 1978 ist der BUND-Ortsverband in Aalen für Natur- und Umweltschutz aktiv. 2021 wurde der Wettbewerb „Wasser ist Leben“ ausgerufen. Von den über 80 Teilnehmenden werden etwa 38 Bilder ausgestellt.