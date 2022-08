Fotos vom See im Abenlicht

Der Worldwide Photo Walk von Scott Kelby findet am 13. August auch am Bodensee statt. Die Fototour findet um 20.30 Uhr statt. Gemeinsam mit Veranstalterin Marianne Kaindl wird Binrau in der Blauen Stunde und das Feuerwerk des Seenachtsfest fotografiert. Die Teilnahme ist kostenlos.

Teilnehmen können laut Mitteilung alle, die sich für Fotografie interessieren und die drei Motive Barockkirche Birnau, den Bodensee und das Seenachtsfest im abendlichen Licht fotografieren wollen. Beim Worldwide Photo Walk treffen sich zudem Menschen aus aller Welt am selben Tag, um zahlreiche Orte zu fotografieren.

Anmelden kann man sich auf der zentralen Webseite des World Wide Photo Walk unter https://worldwidephotowalk.com/locations/. Im Feld „Enter location“ gibt man „Birnau“ ein. Dann geht man auf den Walk von Marianne Kaindl und klicken auf „Join Walk“.