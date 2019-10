Fotografie ist wie Schreiben – nur krasser

Name: Felix Kästle

Alter: 54

Aufgabe: Fotojournalist

Bei der SZ seit: 2000

Ich liebe Fotografie. Sie ist Passion für mich. Eine Leidenschaft, die mich nicht loslässt. So kann ich mein Tun treffend auf den Punkt bringen. Seit rund 20 Jahren bin ich als freischaffender Reporter und Fotojournalist mit der Kamera in der Hand unterwegs – quer durchs Land, in verschiedenen Staaten, für unterschiedliche Agenturen und Wirtschaftsunternehmen. Für die Deutsche Presseagentur habe ich als einer von acht dpa-Fotografen die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro aufgenommen, vier Jahre zuvor war ich an gleicher Stelle beim weltweiten Nachhaltigkeitskongress Rio+20. Starke Emotionen einfangen, Menschen porträtieren, Architektur ins rechte Licht setzen, unvergessliche Sportmomente auf Chip bannen oder die Welt mit den Augen einer Drohne zu sehen – das fasziniert mich sehr. Erst vor einem Jahr habe ich die Zeppelinstadt im Panoramaformat aus der Vogelperspektive gezeigt. Spaziergang durch die Luft hieß die Ausstellung. Nach Studium, arbeiten in leitender Funktion und Weiterbildung zum Medienwirt geht es medial weiter. Auch Videos drehen und schneiden begeistert mich. Das zeige ich auf Instagram. Kurz gesagt: Visualisieren ist mein Ding. Zum Schreiben komme ich kaum noch. Mit einer Ausnahme: Die Aktion Häfler helfen liegt mir am Herzen. Und an dieser Erfolgsgeschichte schreibe ich gerne weiter. Die Resonanz bestätigt mein Tun. Also: Weiter geht’s.

Und privat? Zwei Kinder (Leonie 30, Sven 26), kein Hund, keine Katze, dafür aber viele Wanderungen und Spaziergänge mit meiner Frau. Appenzell soll schön sein? Prima. Dann nix wie hin. So einfach kann die Planung für einen freien Tag sein. Im Sommer zieht es uns meist ans Meer oder in den Norden. Gäbe es einen Titel fürs kontinuierliche Laufen und Wandern – wir hätten ihn. Ganz sicher.