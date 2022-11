Fotograf Andreas Beck zeigt seine Werke im Ifflinger Schloss

Im Museum Oberes Donautal im Ifflinger Schloss wird am Donnerstag, 17. November, um 19.30 Uhr eine Ausstellung mit Arbeiten des Beuroner Fotografen Andreas Beck eröffnet. Beck ist Autor zahlreicher Bildbände und Bildkalender, vielfach mit Motiven aus dem Oberen Donautal. Mit seinen Aufnahmen hat er sich weit über die Grenzen der engeren Region hinaus einen Namen gemacht.

Geboren 1954 in Sigmaringen, hat er 1989 im Bereich Technische Optik/Grenzbereiche der Bilderfassung promoviert. Seit 2000 lebt er in Beuron als selbständiger Fotograf und Fotodesigner. Beck illustrierte bereits Bildbände über Fridingen, Meßkirch und Sigmaringen, das Obere Donautal, den Landkreis Tuttlingen, die Schwäbische Alb, den Schwarzwald und das Land Baden-Württemberg, heißt es in einer Ankündigung des Museums. Die Ausstellung im Ifflinger Schloss steht unter dem Titel „SUNDOWN extreme – Das Bild der auf- und untergehenden Sonne“.