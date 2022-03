Tübinger Forscher finden elf Millionen alte Fossilien einer Allgäu-Gans

Es ist ein Sensationsfund: Wissenschaftler haben in der Tongrube Hammerschmiede im Allgäu die fossilen Überreste einer bislang unbekannten Gattung eines ausgestorbenen Gänsevogels entdeckt. Bei den Grabungen machten die Archäologen eine ungewöhnliche Entdeckung.

Die elf Millionen Jahre alten Fossilien hat ein Archäologen-Team der Universität Tübingen gemeinsam mit Kollegen vom Senckenberg Forschungsinstituts und Naturmuseum in Frankfurt entdeckt, wie es in einer Mitteilung der Eberhard Karls Universität Tübingen heißt.

Forscher machen eine ungewöhnliche Entdeckung

Das Forscherteam benannte die bisher unbekannte Art, die einst Süddeutschland bevölkerte und die Größe heutiger Nilgänse hatten, Allgoviachen tortonica. Der wissenschaftliche Name bedeutet ins Deutsche übersetzt so viel wie Allgäu-Gans aus dem Tortonium. Die Epoche Tortonium begann vor etwa 11,62 Millionen Jahren, endete vor etwa 7,246 Millionen Jahren und dauerte somit rund 4,3 Millionen Jahre.

Die Funde sprechen dafür, dass die Tiere auf dem Boden und in den Bäumen lebten. Bei der Grabung im Jahr 2020 machten die Forscher auch eine ungewöhnliche Entdeckung. Sie stießen auf ein komplett erhaltenes Bein. „Derartig vollständige Funde sind bei fossilen Gänsevögeln weltweit sehr selten“, sagt Professorin Madelaine Böhme vom Senckenberg Center for Human Evolution and Palaeoenvironment der Universität Tübingen.

Allgäu-Gans konnte wahrscheinlich auf Bäumen sitzen

Durch den gut erhaltenen Fund konnten die Forscher die Lebensweise des Gänsevogels näher bestimmen. Dessen Krallen unterscheide sich deutlich von denen heutiger Gänsevögel, die ihr Leben überwiegend schwimmend im Wasser verbringen. Die Forscher nehmen an, dass die Tiere über kräftige Sehnen verfügten, mit denen sie ihre Krallen beugen konnten.

„Eine solche Krallenbeugung ermöglicht ein Festhalten auf Ästen oder im Fluss treibenden Baumstämmen. Ähnlich wie heute lebende Pfeifgänse, welche ähnliche Krallen aufweisen, besaßen sie wahrscheinlich die Fähigkeit in Ruhephasen auf Bäumen zu sitzen", sagt Gerald Mayr vom Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum Frankfurt. In der Hammerschmiede wurden vier Arten von Gänsevögeln nachgewiesen.

Hammerschmiede war vor Jahrmillionen von Flüssen durchzogen

Die neu entdeckte Allgäu-Gans stellt mit etwa zwei Kilogramm Gewicht und 70 Zentimeter Körperlänge die größte Art dar. „Ihre stammesgeschichtliche Position ist derzeit noch ungeklärt“, sagt Mayr. Trotz Ähnlichkeiten zu lebenden Halbgänsen und zur Höckerglanzgans deuten mehrere Merkmale darauf hin, dass Allgoviachen Tortonium mit keiner der heute lebenden Gänsevögel näher verwandt sei.

Das komplette Bein des Fundes wurde im Bereich des Oberschenkels abgetrennt. Die Wissenschaftler werfen die Möglichkeit auf, dass es sich um einen Fraßrest von einer der fast einen Meter großen Schnappschildkröten handeln könnte.

Vor Millionen Jahren sah die heutige Tongrube im Allgäu ganz anders aus, das Gebiet war von Flüssen durchzogen. „Die Befunde sind vereinbar mit einem Abbeißen des Beins während einer Schwimmphase der Allgäu-Gans. Für dieses Szenario spricht die vollständige Erhaltung aller Knochen“, erklärt Grabungsleiter Thomas Lechner.

Wissenschaftler fanden bereits 140 Wirbeltierarten

Gewöhnlich sind die zu einem Urzeit-Vogel gehörigen Skelettelemente durch den Fluss über vielen Metern verteilt worden. „Die jüngsten Funde unterstreichen erneut die weltweite Bedeutung der Tongrube Hammerschmiede für die Erforschung der Tierwelt in der Zeit vor elf bis zwölf Millionen Jahren“, sagt Professorin Böhme. Bislang fanden Wissenschaftler dort mehr als 140 verschiedene Wirbeltierarten.

Unter den Funden ist auch der erste aufrecht gehenden Menschenaffen Danuvius guggenmosi. Unter Leitung von Professorin Madelaine Böhme finden die Ausgrabungen in der Hammerschmiede seit 2011 statt. Seit 2020 werden sie vom Freistaat Bayern finanziell unterstützt.