Auf dem Gelände der Weilermühle hat es beim ersten Forscher- und Entdeckernachmittag von der Tourist-Information Ailingen für Kinder viel zu entdecken gegeben. An acht verschiedenen Stationen konnten die über fünfzig Kinder physikalische Phänomene entdecken und mit einer Laufkarte Stempel sammeln.

Mit einem Stethoskop hörten sie das Wasser im Stamm eines Baumes rauschen, das nach oben strömte, um die Blätter und Blüten zu versorgen. An einer anderen Station gab es die „Lupe im Blatt“: Durch ein kleines Loch in einem Stück Karton sollten die Kinder einen Text betrachten und sahen die Buchstaben dann – wie durch eine Lupe – größer und schärfer. Das „Loch in der Hand“ begeisterte auch viele: Mit dem rechten Auge sollten sie durch ein Rohr schauen, mit dem linken auf eine Handfläche. Das Gehirn setzte dann diese beiden Bilder zusammen und es schien, als hätte man ein Loch in der Handfläche.

„Trockenes Wasser“

Auch andere physikalische Phänomene wie der Luftstrom wurden erforscht: Die Kinder pusteten zwischen zwei hängende Äpfel, die dann durch den Luftstrom zusammengedrückt wurden und aneinander stießen. Sie konnten auch beobachten, wie das Eintauchen eines Fingers in eine Schüssel voll Wasser dessen Gewicht änderte. Das Highlight des Nachmittags aber war zum einen das „trockene Wasser“, bei diesem Experiment wurde ein Taschentuch in einem Becher ins Wasser getunkt, blieb aber trocken. Zum anderen gefiel den Kindern der „Zitternde Luftballon“, hier wurde ein mit Wasser gefüllter Luftballon in einen anderen gesteckt und dieser aufgepustet. Warf man den Ballon in die Luft, flog er nicht in einer Kurve, sondern eierte und zitterte.

Jedes Experiment hatte einen eigenen Überraschungseffekt für die Kinder. Am Schluss konnten die Kinder die ausgefüllte Laufkarte abgeben und bekamen als kleine Belohnung eine Tüte mit einer Mütze, Luftballons und Buntstiften oder einen Turnbeutel. Wer wollte, konnte dann noch an weiteren Stationen Tast- und Riechexperimente testen. Zeitgleich fand ein Sensenkurs und eine Nistkästenausstellung des BUND statt. Initiatorin Melanie Raßmann von der Tourist-Information in Ailingen sagt, sie wollten ein Erlebnis für die ganze Familie schaffen und Eltern dazu bewegen, gemeinsam mit ihren Kindern das Gelände der Weilermühle zu besuchen und die Experimente durchzuführen. Die Veranstaltung am Samstag sei ein Testlauf gewesen, sie würden aber planen, so einen Nachmittag nochmal zu organisieren.

Wer sich weiterhin für das Entdecken der Natur interessiert, kann in der Tourist-Information in Ailingen ganzjährig einen Entdeckerrucksack für Kinder ausleihen, mit Becherlupe, Käscher, einem Forscherbuch mit Aufgaben und vielem mehr ausgestattet. Den Rucksack gibt es in allen „familien-Ferien“ Orten zum Ausprobieren.