Keinen Titel hat die Ausstellung im Keramik-Atelier Meyer-Schönbohm in Reichenbach. Aber das Streben nach Schönheit braucht auch gar keinen. Oder wie es über der Eingangstür des rustikalen Fachwerkshaus steht: „Die Kunst ist zwar nicht das Brot, aber der Wein des Lebens.“ Zu sehen sind Vasen, Schalen und andere Keramiken in Formvollendung. Und die wollten jede Menge Gäste sehen.

Ziemlich erstaunlich, was die Abtsgmünderin Melanie Schittenhelm dem Akkordeon entlockte. Es war die perfekte Einstimmung an einem sonnigen Sonntagmorgen auf eine Ausstellung, die einfach schöne Keramik zeigt, auf jene die Bezeichnung „Gefäß“ zwar formal zutrifft, aber nur das Genre kurz anreist. Im vergangenen Jahr war die Kugel Titel der Ausstellung. Ein Titel aber, erklärt Volkmar Meyer-Schöhnbohm, könne zwar inspirieren, aber eben auch einengen. Und so wurde in diesem Jahr „aus dem Bauch heraus“ modelliert. Und diese expressive Vorgehensweise kann sich sehen lassen. Franziska Meyer-Schönbohm bricht immer wieder mit der Strenge der Form, die sie verändert, erstarren lässt, dreht. Dadurch bekommen beispielsweise die „Tüten“- oder „Beutel“-Vasen eine organische, wie gewachsene Erscheinung.

Was weiter auffällt ist die Harmonie, die diese Keramik ausstrahlt. Und der sehr aufwendige Arbeitsprozess, der in den hervortretenden Strukturen seine Forstsetzung findet. Diese Kunst-Objekte, sagt Volkmar Meyer-Schönbohm, sind „nicht immer zweckgebunden“. Sie sind einfach nur schön. Aber eine Blüte oder auch nur ein Zweig eines winterruhenden Busches oder Baumes können ihre Form ergänzen oder vollenden. Je nach Sicht des Betrachters.